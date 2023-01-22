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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что нужно российским футболистам для того, чтобы заиграть в Европе.
«Наше поколение воспитывалось по-другому, мы грызли землю, — цитирует «РБ Спорт» Мостового. — Все мы поиграли там больше десяти лет. Мы увидели, что в европейском футболе нужно грызть землю. Тебя никто не будет жалеть, следить за тобой. У тебя есть 25 конкурентов, поле и мяч. Ты должен драться, выгрызать свое место в команде. Так и было. Одного таланта мало — нужен характер. Посмотрите на Головина, сейчас он один из лучших игроков во Франции. Характер имеет значение, там сюсюканья не будет. Нужно в конкуренции доказывать свою состоятельность».
На данный момент в Европе играют полузащитники Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Торино») и Денис Черышев («Венеция»), а также нападающий Александр Кокорин («Арис»).
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Основные источники исследования