Мостовой: «Чтобы играть в Европе, одного таланта мало — нужен характер»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что нужно российским футболистам для того, чтобы заиграть в Европе.

«Наше поколение воспитывалось по-другому, мы грызли землю, — цитирует «РБ Спорт» Мостового. — Все мы поиграли там больше десяти лет. Мы увидели, что в европейском футболе нужно грызть землю. Тебя никто не будет жалеть, следить за тобой. У тебя есть 25 конкурентов, поле и мяч. Ты должен драться, выгрызать свое место в команде. Так и было. Одного таланта мало — нужен характер. Посмотрите на Головина, сейчас он один из лучших игроков во Франции. Характер имеет значение, там сюсюканья не будет. Нужно в конкуренции доказывать свою состоятельность».

На данный момент в Европе играют полузащитники Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Торино») и Денис Черышев («Венеция»), а также нападающий Александр Кокорин («Арис»).