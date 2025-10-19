Видео
19 октября, 20:35

Мостовой рассказал, как генеральный директор «Спартака» Некрасов пригласил его на игру с «Ростовом»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал «СЭ», что посетил матч 12-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» (1:1) по приглашению нового гендиректора красно-белых Сергея Некрасова.

«Иногда и мы можем на стадион попасть. Скажу честно: меня пригласил лично Сергей Некрасов. Накануне я приехал в офис «Спартака», мы пообщались с ним и поступило приглашение. С Сергеем мы знакомы, и он с уважением относится к легендам. Я с удовольствием принял приглашение, приехал, посмотрел игру», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч «Спартак» — «Ростов» прошел в субботу, 18 октября в Москве на «Лукойл Арене».

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. В следующем туре красно-белые сыграют дома с «Оренбургом».

4

  • lvb

    Ага, так вот он, наш "черный глах", типа Рабинера на СЭ). Не, пока голову не помоет и не пострижется и не оденет приличный костюм.. никаких лож более не надо. Хочет ходить на футбол вот таким "бомжом", как сейчас.. этт к Зырянову)

    20.10.2025

  • sdf_1

    Рабинер может быть спокоен. Вместо Гарсии главным тренером назначат Мостового. В каком-то смысле он тоже испанец и поэтому легко найдёт общий язык с Кахигао. Ну и Мостовой знает, что такое "бороться за титулы"

    19.10.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Ох, возьмут его в антисоветники-то.. Держись, клуб, тогда !!

    19.10.2025

