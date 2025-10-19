Мостовой рассказал, как генеральный директор «Спартака» Некрасов пригласил его на игру с «Ростовом»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал «СЭ», что посетил матч 12-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» (1:1) по приглашению нового гендиректора красно-белых Сергея Некрасова.

«Иногда и мы можем на стадион попасть. Скажу честно: меня пригласил лично Сергей Некрасов. Накануне я приехал в офис «Спартака», мы пообщались с ним и поступило приглашение. С Сергеем мы знакомы, и он с уважением относится к легендам. Я с удовольствием принял приглашение, приехал, посмотрел игру», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч «Спартак» — «Ростов» прошел в субботу, 18 октября в Москве на «Лукойл Арене».

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. В следующем туре красно-белые сыграют дома с «Оренбургом».