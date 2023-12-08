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РПЛ

Сегодня, 16:45

Мостовой рассказал, как при СССР забил с пенальти в сильный мороз

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, нужно ли проводить матчи РПЛ при морозе.

«Справедливо отменяют матчи РПЛ в минус 15 градусов по Цельсию. Нельзя играть в такой холод. Это и к травмам может привести и на здоровье очень сильно повлиять. Я и сам несколько раз играл при такой температуре. И это, конечно, очень тяжело для футболистов», — приводит «Спорт День за Днем» слова Мостового.

Также он вспомнил свой самый холодный матч.

«В Советском Союзе это была частая практика. Иногда нас даже в манеж загоняли при таком холоде. Но вот сейчас вспомнил самый холодный. Это был последний матч чемпионата СССР. Даже не помню соперника, но помню тот холод. Я еще тогда с пенальти забил. Вся поляна тогда была в снегу», — добавил экс-футболист.

Будучи футболистом, Мостовой выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». Вместе с красно-белыми он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР. В 2005 году Мостовой завершил карьеру игрока.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/mostovoy-vspomnil-kak-pri-sssr-zabil-s-penalti-v-silnyy-moroz
Александр Мостовой
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