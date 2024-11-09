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Сегодня, 13:44

Мостовой о стажировке в «Динамо»: «Все проходит по-футбольному, это главное»

Константин Белов
Корреспондент
Александр Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал «СЭ» о впечатлениях от стажировки в московском «Динамо».

«Сегодня приглашен на матч «Динамо» — «Пари НН». Пока рад своей стажировке в «Динамо». Все проходит по-футбольному, это главное. Нашли общий язык с Личкой. Я изучаю тренировочный процесс и делаю заметки», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой начал стажировку в московском «Динамо» 6 ноября. Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России проходит обучение на тренерскую лицензию.

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)

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