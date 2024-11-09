Мостовой о стажировке в «Динамо»: «Все проходит по-футбольному, это главное»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал «СЭ» о впечатлениях от стажировки в московском «Динамо».

«Сегодня приглашен на матч «Динамо» — «Пари НН». Пока рад своей стажировке в «Динамо». Все проходит по-футбольному, это главное. Нашли общий язык с Личкой. Я изучаю тренировочный процесс и делаю заметки», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой начал стажировку в московском «Динамо» 6 ноября. Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России проходит обучение на тренерскую лицензию.