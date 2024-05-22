Мостовой рассказал, какие испытывает проблемы во время обучения на тренера

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что испытывает проблемы с компьютером во время обучения на тренера в академии РФС.

«Учеба проходит нормально, у нас хорошая группа, мы в прошлом сильные и хорошие футболисты. Единственное, что я старше всех. Все идет в плановом режиме. Проблемы с компьютером? Тоже есть, конечно, у всех есть проблемы с компьютером. Футбол — это не компьютер, в него играют живые люди.

Что касается оценок, то они у всех хорошие. И у меня тоже, конечно. Я много лет в футбол играл на высочайшем уровне, какие у меня еще могут быть оценки», — цитирует Мостового ТАСС.

Обучение стартовало в мае прошлого года. В одной группе с Мостовым учатся Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Юрий Жирков и другие известные футболисты.