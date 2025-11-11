Мостовой о будущем главном тренере «Спартака»: «Главное, чтобы был футбольный человек!»

11 ноября, 20:45
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о том, кто должен возглавить команду после отставки Деяна Станковича.
Во вторник, 11 ноября московский клуб объявил о расторжении контракта с 47-летним сербом по обоюдному соглашению сторон.
«Мне без разницы. Иностранец или русский — не имеет значения. Главное, чтобы был футбольный человек!», — сказал Мостовой «СЭ».
Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.
В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.
С детства за Уралмаш!
Его Губа случайно не кусал?
12.11.2025
Дм
Не. Он там ещё добавил:"Возьмите меня! Я же фубольный...", но корреспондент уже отключился просто....
11.11.2025
Андрей Недобрый
Сегодня видели царя выходящим довольным из офиса лукойла.. На выходе его ожидали журналисты в краснобелом.
11.11.2025
Олег 70
Александр-ВАШ ВЫХОД!!
11.11.2025
Деп Б.Охта
Бесчастных футбольный человек? Ещё какой футбольный!!!!!!!! Бесчастных в Главные тренеры Спартака!!!!!!! И будет кому-то счастье.
11.11.2025
Белый Медведь
Александр Мостовой: 4353, 4354, 4355, 4356… Вы еще сомневаетесь, кто тут самый футбольный претендент? 4357, 4358…
11.11.2025
alexb2025personal
Неужели Гуллит снова приедет? Или Станкович получит неустойку и потом через две недели снова вернется? Остальные все-таки, как футбольные ниже классом.
11.11.2025
Спартач и че?
Хорош звиздеть иди тренируй. Я хочу посмотреть матч Карпина против Мостового
11.11.2025
Симон Вирсаладзе
Эта пестня будет вечной!
11.11.2025
kpmanager
дол..боем сашенька...
11.11.2025
Diman_madridista
Да наверное, главное, чтобы не пил как ты
11.11.2025
Владислав
Кто про что, а вшивый опять про баню))
11.11.2025
DemolisherAjax
Ненавязчиво так намекает,кого надо назначить :)
11.11.2025
optimist61
Главное, что бы выигрывал матчи и чемпионаты, и не важно был он футболистом или нет, ты был футболистом, но тренером хорошим не станешь никогда
11.11.2025
П_о_в_а_р
Станкович, видимо, был ни разу не футбольный. Ясн-понятн...
11.11.2025
korkodil
Человек футбольный.
11.11.2025
zg
Проспись алкота!Только что был футбольней некуда!Царь,ты где?!В параллельной вселенной?!
11.11.2025
Степочкин
Футбольный человек Динамо тренерует. 4-я команда лиги по стоимости футболистов по Трансфермаркет - 108 млн. Все равно или не все равно?
11.11.2025