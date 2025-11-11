Мостовой о будущем главном тренере «Спартака»: «Главное, чтобы был футбольный человек!»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о том, кто должен возглавить команду после отставки Деяна Станковича.

Во вторник, 11 ноября московский клуб объявил о расторжении контракта с 47-летним сербом по обоюдному соглашению сторон.

«Мне без разницы. Иностранец или русский — не имеет значения. Главное, чтобы был футбольный человек!», — сказал Мостовой «СЭ».

Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.