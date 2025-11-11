Видео
11 ноября, 20:45

Мостовой о будущем главном тренере «Спартака»: «Главное, чтобы был футбольный человек!»

Александр Абустин
корреспондент
Александр Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о том, кто должен возглавить команду после отставки Деяна Станковича.

Во вторник, 11 ноября московский клуб объявил о расторжении контракта с 47-летним сербом по обоюдному соглашению сторон.

«Мне без разницы. Иностранец или русский — не имеет значения. Главное, чтобы был футбольный человек!», — сказал Мостовой «СЭ».

Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

Деян Станкович.«Спартак» отправил Станковича в отставку: онлайн-трансляция

19

  • С детства за Уралмаш!

    Его Губа случайно не кусал?

    12.11.2025

  • Дм

    Не. Он там ещё добавил:"Возьмите меня! Я же фубольный...", но корреспондент уже отключился просто....

    11.11.2025

  • Андрей Недобрый

    Сегодня видели царя выходящим довольным из офиса лукойла.. На выходе его ожидали журналисты в краснобелом.

    11.11.2025

  • Олег 70

    Александр-ВАШ ВЫХОД!!

    11.11.2025

  • Деп Б.Охта

    Бесчастных футбольный человек? Ещё какой футбольный!!!!!!!! Бесчастных в Главные тренеры Спартака!!!!!!! И будет кому-то счастье.

    11.11.2025

  • Белый Медведь

    Александр Мостовой: 4353, 4354, 4355, 4356… Вы еще сомневаетесь, кто тут самый футбольный претендент? 4357, 4358…

    11.11.2025

  • alexb2025personal

    Неужели Гуллит снова приедет? Или Станкович получит неустойку и потом через две недели снова вернется? Остальные все-таки, как футбольные ниже классом.

    11.11.2025

  • Спартач и че?

    Хорош звиздеть иди тренируй. Я хочу посмотреть матч Карпина против Мостового

    11.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Эта пестня будет вечной!

    11.11.2025

  • kpmanager

    дол..боем сашенька...

    11.11.2025

  • Diman_madridista

    Да наверное, главное, чтобы не пил как ты

    11.11.2025

  • Владислав

    Кто про что, а вшивый опять про баню))

    11.11.2025

  • DemolisherAjax

    Ненавязчиво так намекает,кого надо назначить :)

    11.11.2025

  • optimist61

    Главное, что бы выигрывал матчи и чемпионаты, и не важно был он футболистом или нет, ты был футболистом, но тренером хорошим не станешь никогда

    11.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Станкович, видимо, был ни разу не футбольный. Ясн-понятн...

    11.11.2025

  • korkodil

    Человек футбольный.

    11.11.2025

  • zg

    Проспись алкота!Только что был футбольней некуда!Царь,ты где?!В параллельной вселенной?!

    11.11.2025

  • Степочкин

    Футбольный человек Динамо тренерует. 4-я команда лиги по стоимости футболистов по Трансфермаркет - 108 млн. Все равно или не все равно?

    11.11.2025

    Александр Мостовой
    Деян Станкович
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
