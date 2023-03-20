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Сегодня, 09:12

Мостовой рассказал, какой фактор повлиял на результат матча ЦСКА — «Зенит»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что его не удивила победа ЦСКА над «Зенитом» в матче 20-го тура РПЛ (1:0).

«Абсолютно не удивила победа ЦСКА. Я еще и вчера говорил, о том, что «Спартак» уступил «Оренбургу», и теперь начнется. Подождите, «Зенит» тоже может не выиграть у ЦСКА, он даже проиграл. Меня не удивило. Я увидел поле сегодняшнее, это сыграло на руку ЦСКА, запредельный настрой, боевитость, характер. Этого как раз не хватило «Зениту». Было видно по первому тайму, что они неприятно себя чувствовали. Прямой пример — Клаудиньо. Ужас просто, не увидел его на поле. Малком еще пытался, в конце встречи только он мог так вырезать на Сутормина», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Мостового.

ЦСКА занимает 5-е место в чемпионате России, набрав 35 очков. «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице (48 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005053997_mostovoy_nazval_faktor_kotoryiy_povliyal_na_rezultat_matcha_cska__zenit
Александр Мостовой
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