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Сегодня, 10:13

Мостовой рассказал, когда начнет обучение для получения тренерской лицензии

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой начнет обучение для получения тренерской лицензии.

«Моя учеба на лицензию еще не началась. Она впереди — в конце августа. Хотел бы как Канчельскис возглавить клуб? Все мы хотим. Мы живем ради нашего футбола и хотим остаться в нем и приносить пользу. К сожалению, не всегда получается. А так хотел бы возглавить любой клуб. Шучу, конечно, ха-ха», — приводит слова Мостового Sport24.

Летом 2022 года Мостовой стал главным тренером медийной команды AMC Fights Nights. 54-летний россиянин завершил игровую карьеру 2005 году.

Источник: https://sport24.ru/football/news-562950-aleksandr-mostovoy-rasskazal-kogda-nachnetsya-yego-obucheniye-dlya-polucheniya-trenerskoy-litsenzii
Александр Мостовой
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