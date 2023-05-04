Мостовой рассказал, кого считает лучшим молодым футболистом сезона в РПЛ

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой назвал полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева лучшим молодым футболистом сезона.

«Для меня лучший молодой футболист этого сезона в РПЛ — Пиняев. Он и в прошлом сезоне показывал себя. Молодых футболистов много, но я смотрю в будущее. Видно, что у Сергея хороший потенциал, природа наградила его хорошими футбольными качествами», — цитирует Мостового Metaratings.

18-летний полузащитник провел первую часть сезона в «Крыльях Советов». В зимнее трансферное окно он перешел в «Локомотив». В текущем розыгрыше РПЛ Пиняев сыграл в 17 матчах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.