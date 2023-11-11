Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:13

Мостовой — о тренерской лицензии: «Мне вообще в обучении ничего не дается сложно»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что в скором времени продолжит обучение на тренерскую лицензию.

«Скоро возвращаюсь к обучению в академии РФС. История про слепую зону? Недопонимание между мной и преподавателем возникает только у тех людей, кто это все выдумывает. Я и другие ребята прошли долгую футбольную жизнь и нас терминами не обманешь. В эмоциональном плане я и все другие довольны обучением. Аршавину сложно даются домашние задания? А мне вообще в обучении ничего не дается сложно, потому что я всю эту футбольную жизнь уже прошел. Пока ничего по стажировке у меня нет, но в дальнейшем — посмотрим», — цитирует Мостового Sport24.

Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа.

Будучи футболистом, Мостовой выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». Вместе с красно-белыми он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР. В 2005 году Мостовой завершил карьеру игрока.

Источник: https://sport24.ru/football/news-594966-mostovoy-o-trenerskoy-litsenzii-mne-voobshche-v-obuchenii-nichego-ne-dayetsya-slozhno-ya-vse-eto-proshel
Александр Мостовой
Футбол
РФС
5
Обсудить
Читайте также
Холанн и Мбаппе — новые Месси и Роналду. Что может помешать новому великому соперничеству?
Канадцы Лажуа и Лага лидируют после ритм-танца на этапе «Гран-при» в Китае
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Локомотиве» сообщили о желании вернуть Алексея Миранчука

Алаев о состоянии поля на стадионе «Факела»: «Несмотря на все старания, газон был тяжелым»