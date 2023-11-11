Мостовой — о тренерской лицензии: «Мне вообще в обучении ничего не дается сложно»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что в скором времени продолжит обучение на тренерскую лицензию.

«Скоро возвращаюсь к обучению в академии РФС. История про слепую зону? Недопонимание между мной и преподавателем возникает только у тех людей, кто это все выдумывает. Я и другие ребята прошли долгую футбольную жизнь и нас терминами не обманешь. В эмоциональном плане я и все другие довольны обучением. Аршавину сложно даются домашние задания? А мне вообще в обучении ничего не дается сложно, потому что я всю эту футбольную жизнь уже прошел. Пока ничего по стажировке у меня нет, но в дальнейшем — посмотрим», — цитирует Мостового Sport24.

Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа.

Будучи футболистом, Мостовой выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». Вместе с красно-белыми он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР. В 2005 году Мостовой завершил карьеру игрока.