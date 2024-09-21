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Сегодня, 17:47

Мостовой: «Не тороплюсь со стажировкой, потому что «Спартак» показывает хорошие результаты»

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал о предстоящей стажировке в московском клубе.

«Мы со Станковичем перебросились фразами после матча легенд. Договоренность уже есть. Просто надо посмотреть график команды. Хорошо, что теперь можно идти туда, там теперь хоть есть футбольный человек, с которым можем на одном языке говорить. Но «Спартак» показывает хорошие результаты, поэтому не тороплюсь со стажировкой. А то не дай бог команда не выиграет или проиграет, скажут, Мостовой виноват, пришел (смеется)», — заявил Мостовой «РБ Спорт».

После 8-ми туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем туре команда Станковича сыграет с московским «Динамо».

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)

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