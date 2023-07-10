Мостовой — о Кузяеве: «С ним все хорошо»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, в каком состоянии сейчас находится экс-игрок клуба Далер Кузяев.

— Что с Кузяевым?

— С ним все хорошо (улыбается).

Летом у 30-летнего полузащитника истек контракт с «Зенитом». Ранее сообщалось, что он хочет продолжить карьеру в Европе. По информации турецкого журналиста, Кузяев отклонил предложение «Бешикташа», чтобы перейти в один из французских клубов.

В прошедшем сезоне Кузяев провел 35 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.