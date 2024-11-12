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12 ноября, 23:35

Мостовой рассказал о своем состоянии после операции

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о своем здоровье после операции.

«Как себя чувствую? Нормально, но еще не восстановился полностью... В ближайшее время поеду в больницу на обследование, это запланированное мероприятие. Недавно я был на стажировке в «Динамо», на футбол вот ходил даже, поэтому все нормально!» — цитирует Мостового «РБ Спорт».

15 октября бывший футболист «Спартака» был выписан из больницы после операции по удалению камней из почек.

Мостовому 56 лет, игровую карьеру он завершил в 2005 году. В качестве игрока он также выступал за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту»

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Футбол

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