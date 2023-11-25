Мостовой — о трудностях в освоении Power Point на тренерских курсах: «Усложнять футбол не надо, играют люди, а не компьютеры»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об обучении на тренерскую лицензию категории А в Академии РФС.

Ранее экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал «СЭ», что у Мостового есть трудности в освоении Power Point.

«В простой футбол играть труднее всегда. Мы привыкли выходить на поле, а не фишки переставлять. Трудности с Power Point? Футбол давно существует на планете, когда компьютеров еще не существовало, но люди играли. Просто освоение данных программ [Power Point] входит в обучение, это приходится выполнять. Но повторюсь, усложнять футбол не надо, в него играют люди, а не компьютеры», — сказал Мостовой «СЭ».

21 августа 55-летний специалист начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.