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Сегодня, 19:05

Мостовой: «Многое в чемпионате будет зависеть от старта «Зенита»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, от чего будет зависеть судьба чемпионства в РПЛ.

«Если бы не было игры «Зенита» с «Краснодаром» в Суперкубке, я бы сказал, что интрига жива. Но меня в плохом смысле удивил «Краснодар». Поэтому нужно посмотреть три-четыре тура, кто как начнёт сезон. Если «Зенит» в прошлом сезоне как начал, так он в принципе и шел. Другие команды мы знаем, но многое будет зависеть, от того, как «Зенит» стартанет», — сказал Мостовой Vprognoze.

В 1-м туре РПЛ команда Сергея Семака разгромила «Крылья Советов» (4:0). В следующем матче «Зенит» сыграет в гостях с «Рубином».

Источник: Vprognoze.ru
Александр Мостовой
Сергей Семак
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
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