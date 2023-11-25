Мостовой рассказал, почему отказался от участия в «Ледниковом периоде»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что мог бы принять участие в шоу «Ледниковый период».

«Я был в первом сезоне «Ледникового периода». Не стал дальше участвовать, потому что травма спины не позволяла поднимать партнершу. Провел 2-4 тренировки. Мог выступать в паре с Лобачевой. И сейчас принял бы участие в следующем сезоне «Ледникового периода», если придумали бы номер без поддержки партнерши, ха-ха», — приводит Sport24 слова Мостового.

Ранее в одном из интервью заслуженный тренер России Александр Жулин рассказывал, что Мостовой приходил на «Ледниковый период», пробовался, но в последний день «всех кинул и куда-то пропал».

55-летний Мостовой является двукратным чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР в составе «Спартака». Вместе со сборной страны (до 23 лет) он выиграл чемпионат Европы в 1990 году.