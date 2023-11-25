Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:51

Мостовой рассказал, почему отказался от участия в «Ледниковом периоде»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что мог бы принять участие в шоу «Ледниковый период».

«Я был в первом сезоне «Ледникового периода». Не стал дальше участвовать, потому что травма спины не позволяла поднимать партнершу. Провел 2-4 тренировки. Мог выступать в паре с Лобачевой. И сейчас принял бы участие в следующем сезоне «Ледникового периода», если придумали бы номер без поддержки партнерши, ха-ха», — приводит Sport24 слова Мостового.

Ранее в одном из интервью заслуженный тренер России Александр Жулин рассказывал, что Мостовой приходил на «Ледниковый период», пробовался, но в последний день «всех кинул и куда-то пропал».

55-летний Мостовой является двукратным чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР в составе «Спартака». Вместе со сборной страны (до 23 лет) он выиграл чемпионат Европы в 1990 году.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-599140-mostovoy-obyasnil-pochemu-otkazalsya-ot-uchastiya-v-lednikovom-periode-zhulin-govoril-chto-on-vsekh-kinul
Александр Мостовой
Фигурное катание
Футбол
2
Обсудить
Читайте также
Телеведущая Ольга Бузова продолжает дружить с женами российских футболистов
Сборная России шесть раз была чемпионом мира по футболу. Нет, это не ошибка
Глава Службы безопасности Украины пригрозил уничтожить Крымский мост
В Германии заявили о понимании направленного против БРИКС плана США
В США рассказали о тайном требовании лидеров НАТО к Зеленскому
Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Родригао: «Не все от нас зависит, с точки зрения первой строчки в таблице перед зимней паузой»

В «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья Игнатова, Селихова и Зобнина