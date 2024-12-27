Мостовой: «Абаскаль будет еще лет 10 отдыхать на заработанные в «Спартаке» деньги»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о будущем экс-тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Найдет ли Абаскаль себе команду? Да ему это не за чем. Он пришел в «Спартак» по объявлению, два года чудил, а сейчас на том, что заработал, будет отдыхать еще лет десять. Вот так человеку повезло. Забудьте о нем, есть футбольные люди, которые отдали годы, жизни, этой игре. Вот про них надо говорить, а не про Абаскалей», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 по апрель 2024 года. Он привел московскую команду к бронзовым медалям в сезоне-2022/23. На посту главного тренера испанца сменил Деян Станкович.