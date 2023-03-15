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Мостовой: «Не было там никакого пенальти в матче «Спартака» с «Уралом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что судья Сергей Карасев правильно не назначил пенальти в ворота «Урала» в первом матче 1/2 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ») со «Спартаком».

«Не было там никакого пенальти. Меня удивляют все эти разговоры, когда смотришь, как люди, которые играли в футбол, говорят, что на Мартинсе был 11-метровый. Вы обратите внимание, Бегич два метра ростом, к тому же в штрафной площади он первым был на мяче. Он просто выставляет руку, которую нужно выставлять всегда. Так действуют все защитники. И нападающие так действуют, я так всегда делал. Это часть игры», — цитирует RT Мостового.

На 24-й минуте Карасев не назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых после единоборства Сильвие Бегича с Кристофером Мартинсом.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;. «Спартак» — «Урал»: Карасев не назначил пенальти, ВАР его ошибку не исправил. Кто-то понимает логику действий арбитров?

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1123351-mostovoi-penalti-martins-spartak
Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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