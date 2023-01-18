Мостовой считает, что Баринов не стоит 15 миллионов евро

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об интересе «Бешикташа» к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

«СЭ» ранее сообщал, что возможным вариантом осуществления трансфера игрока является выплата турецким клубом суммы отступных по контракту, которая составляет 15 миллионов евро.

«Если есть все предпосылки, то Баринову нужно уезжать. 15 миллионов евро за него — это много. Конечно, нужно адекватно подходить к этому вопросу. Если сам игрок хочет, то он должен уезжать. В Турции сильный чемпионат и конкурентоспособные клубы. Закрепиться ему будет тяжело, любому на его месте будет сложно заиграть в европейской лиге. С другой стороны, если «Бешикташ» интересуется, значит они видят его навыки, рассматривают на определенную позицию», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

18 января появилась информация, что «Бешикташ» предложил Баринову контракт с зарплатой один миллион евро в год.

В сезоне-2022/23 полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.