Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:25

Мостовой считает, что Баринов не стоит 15 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об интересе «Бешикташа» к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

«СЭ» ранее сообщал, что возможным вариантом осуществления трансфера игрока является выплата турецким клубом суммы отступных по контракту, которая составляет 15 миллионов евро.

«Если есть все предпосылки, то Баринову нужно уезжать. 15 миллионов евро за него — это много. Конечно, нужно адекватно подходить к этому вопросу. Если сам игрок хочет, то он должен уезжать. В Турции сильный чемпионат и конкурентоспособные клубы. Закрепиться ему будет тяжело, любому на его месте будет сложно заиграть в европейской лиге. С другой стороны, если «Бешикташ» интересуется, значит они видят его навыки, рассматривают на определенную позицию», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

18 января появилась информация, что «Бешикташ» предложил Баринову контракт с зарплатой один миллион евро в год.

В сезоне-2022/23 полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Источник: Betonmobile

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан
Интер

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Александр Мостовой
Дмитрий Баринов
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Надаль провалил защиту трофея. Матча-реванша с Медведевым не будет
Батыршина: «Если россиян не будет на Олимпиаде, нет смысла ее показывать»
Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
Путин назвал целью СВО закончить начатую на Украине с 2014 года войну
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Соль на донецком направлении
Yahoo News Japan: экономика России выстояла под давлением западных санкций
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Гагнидзе признался, что скучал по тренировкам с «Динамо» во время отпуска
Сенников: «Локомотиву» нужны два новых защитника, чтобы не пропускать два гола за матч»
Гацкан уверен, что у «Ростова» все будет хорошо во второй части сезона
Данни — о возможном переходе Дзюбы в «Торпедо»: «Он обязательно забьет много голов»
Мирзоян: «На позиции Тавареша в «Спартаке» играет Денисов, но после прихода португальца все зависит от Даниила»
Ду Кейрос — не для основы «Зенита». Это подстраховка на уход Вендела
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гагнидзе признался, что скучал по тренировкам с «Динамо» во время отпуска