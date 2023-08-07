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Сегодня, 13:34

Мостовой считает, что Барриоса не должны отстранить больше чем на два матча

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о том, на сколько матчей нужно отстранить полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса за грубый фол на игроке «Динамо» Денисе Макарове.

«Барриос прыгнул опасно, но это случайность. Он не хотел нанести травму, было видно, что он хотел сыграть в мяч. Барриос — игрок жесткий, но корректный. Однозначно, что это красная, он мог серьезную травму нанести. Думаю, что дисквалификация будет на один, максимум на два матча. Этот момент можно сравнить с фолом Сперцяна на Зиньковском. В случае с полузащитником «Краснодара» было видно, что он попал специально. Мог спокойно этого не допустить. Сперцян даже сразу же после игры извинялся, потому что действительно мог нанести серьезную травму», — сказал Мостовой «СЭ».

Барриос получил красную карточку за фол на Денисе Макарове. Колумбиец в подкате сбил полузащитника бело-голубых. Главный арбитр встречи Алексей Амелин удалил игрока после просмотра видеоповтора.

В случае если Барриоса дисквалифицируют на два матча, он пропустит гостевую игру со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

Ранее председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ», что удаление полузащитника «Зенита» будет рассмотрено на ближайшем заседании комитета.

Александр Мостовой
Вильмар Барриос
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ФК Динамо (Москва)
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