Мостовой: «Мешков свистнул заранее, побоялся, что там нарушение. Что в этом такого?»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, жива ли чемпионская интрига в РПЛ после того, как «Спартак» в 18-м туре потерял очки в матче с «Уралом» (2:2).

— Ну, математически чемпионом «Зенит» еще не стал. Поэтому интрига жива. У «Наполи» в Италии 18 очков отрыв, но их никто не объявляет чемпионом, — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

— Говорят, «Зенит» уже чемпион, раз «Спартак» так судят.

— А как его судят? То, что гол отменили на последних минутах матча с «Уралом»? Судья подумал, что нарушение было и свистнул. Что такого? Сколько раз судьи не свистят, а человеку ногу разрывают, перелом делают, еще что-то. Потом ВАР смотрят. Или когда не свистят, а там — пенальти. Тоже идут, ВАР смотрят. Мешков свистнул заранее, побоялся, что там нарушение.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 45 очков. «Спартак» расположился на второй строчке и отстает от петербургской команды на 8 очков.