Мостовой: «ЦСКА безответственно подошел к дерби, потеряв половину состава»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой отметил, что «Спартак» выглядит предпочтительнее ЦСКА в преддверии дерби.

«ЦСКА безответственно подошел к дерби, потеряв половину основного состава. Надо же думать про все эти моменты. Поэтому сейчас «Спартак» выглядит предпочтительнее. Слишковичу важно максимально положительно себя зарекомендовать, чтобы рассчитывать и дальше продолжить работу в клубе. Думаю, с настроем у красно-белых никаких проблем не будет — они сейчас на кураже», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Матч между командами в рамках перенесенного 21 тура пройдет 25 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20.30 по московскому времени.