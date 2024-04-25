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Сегодня, 17:34

Мостовой: «ЦСКА безответственно подошел к дерби, потеряв половину состава»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой отметил, что «Спартак» выглядит предпочтительнее ЦСКА в преддверии дерби.

«ЦСКА безответственно подошел к дерби, потеряв половину основного состава. Надо же думать про все эти моменты. Поэтому сейчас «Спартак» выглядит предпочтительнее. Слишковичу важно максимально положительно себя зарекомендовать, чтобы рассчитывать и дальше продолжить работу в клубе. Думаю, с настроем у красно-белых никаких проблем не будет — они сейчас на кураже», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Матч между командами в рамках перенесенного 21 тура пройдет 25 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20.30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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