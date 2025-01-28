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Сегодня, 09:00

Мостовой считает, что должен был попасть в десятку самых медийных лиц российского спорта-2024

Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Знаменитый футболист Александр Мостовой прокомментировал попадание в рейтинг «Самые медийные лица российского спорта-2024», составленный «СЭ» и «Медиалогией». Мостовой занял 17-е место, первую тройку составили Александр Овечкин, Валерий Карпин и Камила Валиева.

— Приятно удивлен своим местом, — отметил Мостовой. — С другой стороны, приятно расстроен. 17-е место все-таки не мое. Думаю, что должен был быть немного выше. Но это шутка. Если этот список из сотни номинантов, то это достаточно высокое место.

Скажу честно, особенно не следил и не знал, что составляются такие рейтинги. Другое дело, что вся жизнь в футболе. А футбол — самый популярный и медийный вид спорта, поэтому хочешь или нет, всегда будешь задействован в каких-то номинациях. Я к этому привык. Живу в этом с 15 лет. Футбольный год длится много, поэтому думаю, что мое попадание в рейтинг связано с какими-то высказываниями, мероприятиями. Спокойно отношусь и не стараюсь выставлять себя напоказ. Но я повторюсь, что живу с этим уже много-много лет. Я привык.

Положительно отношусь к такому рейтингу. «Спорт-Экспресс» одно из главных наших изданий о спорте, которое давно существует.

С первым местом Овечкина согласен. Мы всей страной ждем, когда он побьет вечный рекорд. Карпин попал в рейтинг, потому что он главный тренер футбольной сборной. С фамилиями дальше можно поспорить. Но, думаю, в первой десятке я должен быть. На следующий год я точно обгоню других.

Артем Дзюба, Александр Овечкин, Валерий Карпин и&nbsp;Роман Ротенберг&nbsp;&mdash; в&nbsp;списке самых медийных лиц российского спорта-2024. Овечкин или Дзюба? Карпин или Ротенберг? Самые медийные лица российского спорта-2024

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Александр Мостовой
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