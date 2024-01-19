Мостовой считает, что Дзюба сможет стать лучшим бомбардиром в истории России

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о желании форварда «Локомотива» Артема Дзюбы побить бомбардирский рекорд экс-игрока «Зенита» Александра Кержакова.

«Я думаю, что Артем должен догнать Александра по голам и превзойти его достижение, пять мячей — вполне достижимый показатель при оставшемся количестве матчей в чемпионате. За кого из них я переживаю больше? Не люблю сравнивать, у каждого поколения есть свои условности: кто-то шесть раз становился чемпионом России, а другой, например, одержал одну победу в серии А, но для меня это будет весомее», — цитирует Мостового RT.

41-летний Кержаков, завершивший карьеру игрока в 2017 году, всего забил 233 гола. На счету 35-летнего Дзюбы на данный момент 229 голов.