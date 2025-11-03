Мостовой считает, что его «автоматически» должны приглашать на игры «Спартака»

3 ноября, 18:02
Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал «СЭ», приглашал ли его еще на игры «Спартака» новый генеральный директор клуба Сергей Некрасов.
«Пока не звал. Но я жду. В принципе это должно быть автоматически, а не так, что приглашает кто-то лично. В Европе это так делается, в которой я играл 15 лет», — сказал Мостовой «СЭ».
Мостовой известен по выступлениям за «Спартак», «Кан», «Страсбур» и «Сельту».
04.11.2025
Его вроде и приглашают автоматом только не на стадион Спартака, а в языком почесать в студии аналитики МатчТВ.
04.11.2025
С 7 июня 1987 по декабрь 1991 года - это точно 15 лет? Боже, пронеси этого человека мимо Спартака.
04.11.2025
а Сельта или Кан его приглашают?
04.11.2025
Главным тренером.
04.11.2025
Вообще-то Мостовой, возможно, самый узнаваемый спартаковец в мире. Есть еще Юран (который все-таки был из Динамо К), Карпин (в связке с Мостовым), Дасаев. В Спартаке были отличные игроки (армеец Хидиятуллин, Черенков (вторая лига Франции и немного), роторец Павлюченко, исторические личности 1956-1966 годов), но их-то в мире никто не знает, они для внутреннего пользования. Ну кому известен Шалимов, который понемногу играл в итальянских аутсайдерах? Тот же Онопко из аутсайдеров Испании? Мы что знаем легионеров Пари НН, которые проводят по половине матчей? А уж братья Старостины? О них в мире никто никогда и не знал. Да и Бесков был тренером команды, которая была не очень заметка в мире.
03.11.2025
Я считаю что Мостового должны автоматически посылать на хрен :) Опять я играл,я знаю,я умею и тд и тп... :clown:
03.11.2025
Мостовой - это Трамп на минималках:upside_down::wink:
03.11.2025
Завидуйте молча, конченные дебилы. Мостовой имеет полное право на получение приглашения на домашние матчи Спартака. А вас, придурки, никто не пригласит
03.11.2025
в зад себе забей свои инсайды
03.11.2025
То же самое хотел написать, но опоздал. Полностью согласен!!!
03.11.2025
Играл 15 лет в Европе, а приглашать должны в России ?
03.11.2025
Он Спартак с Сельтой точно не перепутал?)))
03.11.2025
Вам, царям, надо молотком за вредность бесплатно давать. (Так и быть, можно плюшевым или клоунским музыкальным, но тогда обязательно!)
03.11.2025
Так это в Европе . В этом клубе всё по другому . В нём даже расста?ться с игроком по нормальному не могут . Тихонов не даст соврать .
03.11.2025
Совершенно верно. А то возомнил себя легендарным Спартаковцем.
03.11.2025
Так если ты клоун тупоголовый играл в европе 15 лет, то какого хера тебя идиота безмозглого должны приглашать в Спартак? С каждым днем, неделей, месяцем, убеждаюсь, насколько Мостовой идиот. Ну по началу это было забавно, но сейчас реально уже бесит просто. Вот в Сельту его РОДНУЮ пусть и приглашают в любом качестве, а к Спартаку он относится не больше, чем какой-нибудь Фернандо.
03.11.2025
этот мостовой, зазнайка и гондурассс..... у него мания величия. таких надо отправлять как при сталине на соловки.
03.11.2025
Страсубр, это круто
03.11.2025
"...Пока не звал, но я жду... В Европе это так делается, в которой я играл 15 лет". --------------------------- Ой, Санёк, гляди, дождёшься ты с этими европами... пригласят... автоматически... лет на 15...
03.11.2025
Так если ты играл 15 лет в Европе,пусть Европа тебя и приглашает. А здесь и своих даболов хватает.
03.11.2025
03.11.2025
Причём тут СМ? Мостовой провёл в Спартаке всего лишь 4 сезона ещё при СССР. Основной клуб Мостового испанская "Сельта", пусть они и приглашают. В "Сельте" он провёл 9 сезонов
03.11.2025