3 ноября, 18:02

Мостовой считает, что его «автоматически» должны приглашать на игры «Спартака»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал «СЭ», приглашал ли его еще на игры «Спартака» новый генеральный директор клуба Сергей Некрасов.

«Пока не звал. Но я жду. В принципе это должно быть автоматически, а не так, что приглашает кто-то лично. В Европе это так делается, в которой я играл 15 лет», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой известен по выступлениям за «Спартак», «Кан», «Страсбур» и «Сельту».

24

  • .Алексей.

    Жги Саня.

    04.11.2025

  • hottie

    Его вроде и приглашают автоматом только не на стадион Спартака, а в языком почесать в студии аналитики МатчТВ.

    04.11.2025

  • Береги руку, Сеня!

    С 7 июня 1987 по декабрь 1991 года - это точно 15 лет? Боже, пронеси этого человека мимо Спартака.

    04.11.2025

  • Kortvv

    а Сельта или Кан его приглашают?

    04.11.2025

  • GRININ

    Главным тренером.

    04.11.2025

  • alexb2025personal

    Вообще-то Мостовой, возможно, самый узнаваемый спартаковец в мире. Есть еще Юран (который все-таки был из Динамо К), Карпин (в связке с Мостовым), Дасаев. В Спартаке были отличные игроки (армеец Хидиятуллин, Черенков (вторая лига Франции и немного), роторец Павлюченко, исторические личности 1956-1966 годов), но их-то в мире никто не знает, они для внутреннего пользования. Ну кому известен Шалимов, который понемногу играл в итальянских аутсайдерах? Тот же Онопко из аутсайдеров Испании? Мы что знаем легионеров Пари НН, которые проводят по половине матчей? А уж братья Старостины? О них в мире никто никогда и не знал. Да и Бесков был тренером команды, которая была не очень заметка в мире.

    03.11.2025

  • DemolisherAjax

    Я считаю что Мостового должны автоматически посылать на хрен :) Опять я играл,я знаю,я умею и тд и тп... :clown:

    03.11.2025

  • J. P.

    Мостовой - это Трамп на минималках:upside_down::wink:

    03.11.2025

  • Wektor

    Завидуйте молча, конченные дебилы. Мостовой имеет полное право на получение приглашения на домашние матчи Спартака. А вас, придурки, никто не пригласит

    03.11.2025

  • Wektor

    в зад себе забей свои инсайды

    03.11.2025

  • Деп Б.Охта

    То же самое хотел написать, но опоздал. Полностью согласен!!!

    03.11.2025

  • Berkut-7

    Играл 15 лет в Европе, а приглашать должны в России ?

    03.11.2025

  • AZ

    Он Спартак с Сельтой точно не перепутал?)))

    03.11.2025

  • Ратель

    Вам, царям, надо молотком за вредность бесплатно давать. (Так и быть, можно плюшевым или клоунским музыкальным, но тогда обязательно!)

    03.11.2025

  • garikdubkoff

    Так это в Европе . В этом клубе всё по другому . В нём даже расста?ться с игроком по нормальному не могут . Тихонов не даст соврать .

    03.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Совершенно верно. А то возомнил себя легендарным Спартаковцем.

    03.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Так если ты клоун тупоголовый играл в европе 15 лет, то какого хера тебя идиота безмозглого должны приглашать в Спартак? С каждым днем, неделей, месяцем, убеждаюсь, насколько Мостовой идиот. Ну по началу это было забавно, но сейчас реально уже бесит просто. Вот в Сельту его РОДНУЮ пусть и приглашают в любом качестве, а к Спартаку он относится не больше, чем какой-нибудь Фернандо.

    03.11.2025

  • шампанский

    этот мостовой, зазнайка и гондурассс..... у него мания величия. таких надо отправлять как при сталине на соловки.

    03.11.2025

  • Питерский пёс

    Страсубр, это круто

    03.11.2025

  • Кот

    "...Пока не звал, но я жду... В Европе это так делается, в которой я играл 15 лет". --------------------------- Ой, Санёк, гляди, дождёшься ты с этими европами... пригласят... автоматически... лет на 15...

    03.11.2025

  • Slim Tallers

    Так если ты играл 15 лет в Европе,пусть Европа тебя и приглашает. А здесь и своих даболов хватает.

    03.11.2025

  • !!ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ

    03.11.2025

  • Илья858

    Причём тут СМ? Мостовой провёл в Спартаке всего лишь 4 сезона ещё при СССР. Основной клуб Мостового испанская "Сельта", пусть они и приглашают. В "Сельте" он провёл 9 сезонов

    03.11.2025

    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя