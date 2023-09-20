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Сегодня, 14:17

Мостовой: «Абаскаль слишком нервный, ему надо расслабиться»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале. По его мнению, испанский специалист слишком много жалуется в прессе.

«Абаскаль стал слишком много жаловаться. Сегодня у него виноват главный тренер сборной, завтра — судья, который рано показал желтую карточку. Испанцу пора научиться брать ответственность за неудачи команды и меньше жаловаться в прессе. Гильермо какой-то слишком нервный, ему надо расслабиться», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025 года.

В текущем сезоне московская команда идет на 6-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в восьми турах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-abaskal-slishkom-nervny-j-emu-nado-rasslabit-sya/
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
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 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
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 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
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 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
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Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
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