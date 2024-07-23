Мостовой считает, что Глушенкова рано сравнивать с Малкомом и называть лучшим игроком РПЛ

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой оценил старт нападающего Максима Глушенкова в «Зените».

«Глушенков хорошо начал в «Зените». Но давайте не будем сходить с ума. Надо смотреть на его результаты по всему сезону и делать какие-то выводы. Пока Глушенкова рано сравнивать с тем же Малкомом и называть его лучшим игроком РПЛ», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» этим летом. В двух матчах за питерцев на старте сезона 24-летний футболист забил четыре гола. В следующей игре сине-бело-голубые встретятся в гостях против «Рубина» 27 июля.