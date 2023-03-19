Мостовой: «После игры с «Ростовом» хочется заступиться за Гогниева. «Химки» не заслуживали поражения»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение «Химок» от «Ростова» в матче 20-го тура РПЛ (0:1).

«Мне после игры с «Ростовом» хочется заступиться за Гогниева, который сказал, что пенальти дают уже за крик, шум. Конечно, «Химки» не заслуживали поражения. Вдесятером они играли даже лучше, несмотря на то, что могли еще пропустить один или два мяча. Пенальти постоянно ставят в пользу «Ростова» и «Спартака». А вот против них... Но борьба в чемпионате будет. «Динамо» поднимается, ЦСКА может преподнести сюрпризы», — цитирует Мостового «Газета.Ru».

После того матча «Ростов» с 41 очком поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Подмосковная команда занимает 15-ю строчку (13 очков).