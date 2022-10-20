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Сегодня, 20:57

Мостовой считает, что игроки ЦСКА и «Спартака» не заметят отсутствие Федотова и Абаскаля

Алина Савинова

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, как дисквалификации главного тренера ЦСКА Владимира Федотова и главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля отразятся на командах.

«Шум из ничего создали. Всю неделю всех это будоражит. Ничего ведь такого не произошло — кто-то крикнул, кто-то — ответил на это. И что? Ну наказали на одну игру. Никто этого даже не заметит. Сколько примеров было — команда проигрывает, тренера за что-то удаляют, а после этого — команда выигрывает. Ну и причем здесь тренер? Он же на лавке. Какая разница, будет он там или нет. Футболисты играют на поле, и никто даже не знает, кто там сидит», — считает Александр Мостовой.

Конфликт между специалистами произошел после первого тайма матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.
В результате КДК дисквалифицировал Абаскаля и Федотова на один матч. Также оба тренера были оштрафованы на 50 тысяч рублей.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/mostovoy-tsska-i-spartak-ne-zametyat-poteri-fedotova-i-abaskalya
Александр Мостовой
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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