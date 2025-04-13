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13 апреля, 20:42

Мостовой — о матче с «Краснодаром»: «Все бились друг за друга»

Сергей Ярошенко
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Все понимали, какая это ответственная и важная игра. Даже если бы сегодня мы сыграли вничью, нам было бы очень тяжело догнать «Краснодар». Мы очень серьезно настраивались на игру и показали на поле и по счету, что сегодня мы были настоящей командой. Бились друг за друга, отдавались на все сто. Это очень сильно порадовало», — цитирует футболиста пресс-служба «Зенита».

В игра с «быками» 27-летний россиянин отметился голом и результативной передачей и был признан лучшим лучшим игроком матча.

После победы петербургский клуб (50 очков) обошел «Спартак» (47) и теперь занимает на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Андрей Мостовой
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ФК Зенит
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