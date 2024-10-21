Мостовой: «Краснодар» обязан стать чемпионом»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Краснодар» обязан стать чемпионом! Я еще в прошлом сезоне сказал, что «Зенит» так легко не станет чемпионом". В этом сезоне тоже такого не будет, что за несколько туров до конца чемпионата кто-то обеспечит себе золотые медали. В прошлом сезоне вообще «Динамо» должно было стать чемпионом, но «Краснодар», конечно, будет одним из главных претендентов на победу в этом сезоне. Думаю, мы постоянно будем вспоминать тему увольнения Ивича из «Краснодара», когда команда шла на первом месте. Когда-нибудь эта загадка раскроется. Проигрыш «Краснодара» в Суперкубке ничего не значит. Я сразу сказал: «Ребята, забудьте!» — приводит слова Мостового Legalbet.

«Краснодар» с 30 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда 23 октября сыграет в FONBET Кубке России против «Пари НН».