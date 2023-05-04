Мостовой считает, что крупное поражение «Спартака» от «Зенита» не будет иметь последствий для Абаскаля

Сегодня, 18:01
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, может ли крупное поражение от «Зенита» иметь фатальные последствия для главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
«Думаю, что нет. Во-первых, почему поражение должно быть крупным? Думаю, что крупного не будет. Ясно, что настрой у «Зенита» будет сильный. Будут играть, можно сказать, за слово чемпиона, хотя все и так уже знают, что «Зенит» — чемпион. Принципиальный соперник? Да, но у «Спартака» тоже будет определенный настрой. Они понимают, что сейчас это для них самый принципиальный соперник. С другой стороны, у нас есть такое: «Авось проиграем и проиграем, ничего страшного». А так, не думаю, что с Абаскалем что-то... Все же кричат, что все здорово и замечательно в «Спартаке». Абаскаль работает — все замечательно. Зарплату получает вовремя, все хорошо. Ни на что не жалуется», — приводит «Спорт День за Днем» слова Мостового.
Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. На данный момент московская команда под руководством испанского специалиста занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего вторым «Ростова» на 1 очко.