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Сегодня, 13:01

Мостовой: «Если Кузяеву предложат контракт в «Зените» на три-четыре года, пусть подписывает его и отдыхает»

Алина Савинова
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил шансы полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева продолжить карьеру в Европе.

«Кузяеву будет трудно в Европе из-за возраста. Ну и не забывайте, что он в «Зените». Елки-палки, какой смысл уезжать из «Зенита» в таком возрасте? Вот Азмун уехал и уже два года сидит в запасе, а в России он был один из лучших нападающих. Если Кузяеву предложат контракт в «Зените» на три-четыре года, пусть подписывает его и отдыхает. Если, конечно, «Зенит» ничего не предложит, то можно попробовать», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

30-летний полузащитник выступает за «Зенит» с 2017 года. В текущем сезоне РПЛ он провел 22 матча в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-esli-zenit-predlozhit-kontrakt-kuzyaevu-na-tri-chetyre-goda-pust-podpisyvaet-i-otdykhaet-250400/
Александр Мостовой
Далер Кузяев
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