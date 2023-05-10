Мостовой: «Малком сейчас царь в России. Пора возвращаться и проявить себя в Испании»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что бразильскому форварду «Зенита» Малкому пора проявить себя в более сильном чемпионате.

«Малком сейчас царь в России (смеется). Значит, пора возвращаться и проявить себя в Испании, чтобы там так называли. Он очень сильный футболист, я это всегда говорил. В этом году он просто неудержим. Малком же хочет себя проявить и в еврокубках. Я когда зимой говорил, что он легко заиграет в «ПСЖ», над моими высказываниями смеялись, там же Месси, Мбаппе, Неймар. И что? Неймар то сломан, то у него нет настроения играть, Месси не на своем уровне. Игра Малкома стоит очень дорого, «Зенит» может заработать хорошие деньги. Его могут и в «Баварию» купить, «Реал». В «Барселоне» он слишком молод был, сейчас у него совершенно другой футбол», — цитирует Мостового Legalbet.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 26-летний нападающий провел за петербургскую команду 26 матчей в РПЛ, забил 22 гола и сделал 9 результативных передач. В феврале 2023 года бразилец получил российское гражданство.