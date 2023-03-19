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Сегодня, 17:47

Мостовой считает, что матч с ЦСКА будет трудным экзаменом для «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящей игры 20-го чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА.

«Для «Зенита» вылет из Кубка — приличный звонок. Думаю, вряд ли кто-то ожидал, что «Зенит» вылетит. Еще и на своем стадионе, при своих болельщиках, которых собрали. Пели песни, плясали и вылетели. В воскресенье будет очень трудный экзамен. ЦСКА будет сверхмотивирован на такой «Зенит». Поэтому здесь для меня фаворита нет», — приводит «Чемпионат» слова Мостового.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет сегодня, 19 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени.

Петербургский клуб с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Армейцы занимают 5-е место, набрав 32 очка.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5036805-aleksandr-mostovoj-takoj-zenit-mozhno-ukolot-v-matche-s-cska-budet-trudnyj-ekzamen.html
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