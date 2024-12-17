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Сегодня, 20:42

Мостовой: «Мусаев точно не лучший тренер первой части сезона»

Камила Абдурахманова
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ.

«Лучший тренер первой части сезона? На мой взгляд, Станкович, даже не думая называю именно его. Не Мусаев ведь, он точно не лучший. «Спартак» под конец года выдал шикарную серию, при этом показывая интересный футбол. Я еще после поражения «Спартака» от «Оренбурга» сказал, что Станковичу нужно дать время. У них есть все шансы побороться за медали в этом сезоне», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

46-летний Деян Станкович возглавляет красно-белых с мая 2024 года. После 18 туров «Спартак» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.

Источник: «РБ Спорт»
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Александр Мостовой
Деян Станкович
РПЛ
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