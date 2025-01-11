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Сегодня, 16:58

Мостовой считает, что на место Артура «Зенит» может купить еще троих таких же

Камила Абдурахманова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможный уход Артура из «Зенита» в зимнее трансферное окно.

— Артура купили за 15 миллионов евро. Можно ли сказать, что это провальный трансфер? Кто знал, что Артур будет основным? Никто. Потому что в «Зените» еще человек 15 хотят быть в основе.

— Его рассматривали как потенциальную замену Малкома.

— Значит, можно говорить, что этот трансфер провальный? Думаю, что нельзя. Хотя денег в 10 раз больше заплатили, чем «Спартак» за Виллиана Жозе. Наверняка Артур хочет играть, а в «Зените» у него мало игрового времени, он сидит в запасе. Он говорит: «Зачем мне сидеть? Давайте я лучше поеду туда, буду играть хотя бы». Это нормальная, стандартная ситуация в футболе.

— В таком случае «Зениту» стоит все-таки расставаться с игроком?

— По логике — да. Если он сам хочет уйти, то почему нет? Тем более у «Зенита» проблем нет, он может на место Артура купить еще троих таких же, — заявил Мостовой «ВсеПроСпорт».

Артур присоединился к «Зениту» в январе 2024 года. В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Артур (Зенит)
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