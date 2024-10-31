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Сегодня, 17:41

Мостовой считает, что на результаты «Ростова» плохо влияет работа Карпина в сборной

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Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России между московским «Динамо» и «Ростовом».

«Москвичи сейчас приближаются к тройке и выглядят фаворитами предстоящей игры. Слова Карпина про отставку? Зачем ему было возглавлять сборную и совмещать посты? Нагрузка на него сумасшедшая. Все сказывается на «Ростове». Если работаешь в клубе, то продолжай работать дальше», — сказал Мостовой Metaratings.ru.

55-летний Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 18 матчей, одержав 12 побед при единственном поражении и 5 ничьих.

После 13 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Ростов» занимает 9-еместо в турнирной таблице с 13 очками.

Источник: Metaratings
Александр Мостовой
Валерий Карпин

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