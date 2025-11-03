Видео
3 ноября, 14:35

Мостовой — об Абаскале, Мусаеве и Шпилевском: «За счет своего богатейшего опыта вижу людей насквозь»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» заявил, что никто не уходил из «Спартака» обиженным.

«За счет своего богатейшего опыта вижу людей насквозь. Я говорю правду, ничего не придумываю. Если вы кого-то хотите проверить, например Мусаева, поставьте его в «Пари НН». Его и уберут через 2-3 месяца. Его и убирали из других команд, где он работал. Нонсенс, что еще Шпилевского не убирают, хотя все антирекорды уже побиты. Конечно, бывают исключения — иной раз складывается. Но сколько уже тренеров уходило из «Спартака»? И никто не обижен, у всех поднятые носы. Тот же персонаж Абаскаль, у него по жизни все хорошо. Но можно увидеть, как он мяч останавливает, как бьет? Но это никому не нужно», — сказал Мостовой «СЭ».

После 14 туров «Спартак» с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

54

  • mate

    Царь, он и в Африке царь. правду матку рубить. Гвардиола, Клопп, Слот, Семеоне потренируют Пари НН и через 3 месяца пока пока. Царь возьмет Пари НН, полгода будет рекламу делать. Мэтр придет на помощь. Спартаковцы придут вместе с ним. Полгода кассу соберет. Потом уйдет выше. Пари НН прикупить за деньги от рекламы крепких парней. Будет 10-12. норма.

    04.11.2025

  • papacarl

    Спартак по Отстовому плачет.

    04.11.2025

  • papacarl

    Отстового в Спартак!!

    04.11.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Во истину, некоторым "лучше жевать, чем говорить", и Мостовой из их числа.

    04.11.2025

  • Пьер

    Наверняка, за эти бредни ещё и бабло получает! Дегенерат

    04.11.2025

  • Федот

    1:7 проигрывали Газзаев, Ярцев. Плохие тренеры? Чемпионы России!

    04.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Два месяца? Ой. Оптимистично ))

    04.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Мостовой, Вы б хотя бы имя на форуме сменили, слишком палитесь

    04.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    У Анчелотти, в общем-то, был же пример в Эвертоне, после которого его даже списывать из топ-тренеров хотели.

    04.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А поставь твоего любимого борова в Пари НН? Он даже с крепким многомиллионным составом СМ в середине таблицы болтается, никого из топов обыграть не может. Ну и вообще, дорогой СЭ, пора уже другого фрика искать. От этого ничего нового мы уже не услышим, а старая пластинка уже утомила и скрипит всё сильнее.

    04.11.2025

  • Пан Юзеф

    Не был Мостовой в прошлом выдающимся игроком.

    03.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Дед Карло полюбасу выведет ПАРИ НН в финал Лиги Чемпионов!

    03.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Как кто?! ЦАРЬ!!!

    03.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    А Рабинер и Орлуша?!

    03.11.2025

  • DemolisherAjax

    Если тебя самого поставят в Пари,так же уволят через 2 месяца,но ты туда не пойдешь,пи**еть ты только и умеешь :) А как до дела дойдет,в кусты сразу :):clown:

    03.11.2025

  • spartsmen

    Мне тут МРТ понадобилось. К шурику можно записаться?

    03.11.2025

  • mikeV

    и СЭ этим активно пользуется

    03.11.2025

  • Ратислав

    Вроде не ребёнок, а не понимает, что СПОРТСМЕН и ТРЕНЕР - разные профессии! Далеко не всегда, хороший спортсмен может стать хорошим тренером. Другие качества нужны. Не только знание игры изнутри.

    03.11.2025

  • J. P.

    «За счет своего богатейшего опыта вижу людей насквозь» ========== Мостовой скромно умолчал о самом важном: «За счет своего богатейшего опыта РАБОТЫ ТРЕНЕРОМ вижу людей насквозь»

    03.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Никто не рискнет.

    03.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Так похитителям если бы и платили, то только за то, что бы его не выпускали обратно.

    03.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Это точно. И если по началу Мостового было слушать забавно, то сейчас он просто бесит.

    03.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Мусаев чемпион, а Мостовой клоун.

    03.11.2025

  • !!ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ

    03.11.2025

  • Sergey_Marcus

    Человек пол жизни сидит на печи. Зачем вы вообще его о чем-либо спрашиваете?! Фрик-шоу, типа?

    03.11.2025

  • Илья858

    Был звездой как футболист. Как тренер - пустое место

    03.11.2025

  • Илья858

    "Мусаев заявил, что решение об уходе было его личной инициативой, направленной на поиск новых возможностей для развития команды, хотя руководство «Сабаха» и пыталось уговорить его остаться в команде" А Мостовой кого и когда тренировал?

    03.11.2025

  • Александр

    Мостовой Александр-звезда футбола! А вы, комментаторы мамкины-никто!

    03.11.2025

  • Александр

    1 февраля 2024 года Мурад Мусаев покинул пост главного тренера «Сабаха» после поражения в кубковом матче от «Карабаха» со счётом 1:7.

    03.11.2025

  • Илья858

    Там нечем понимать: ни мозгов, ни совести

    03.11.2025

  • Илья858

    Даже хотел спасибо сказать похитителям))

    03.11.2025

  • Илья858

    Мусаев в 2021-2024 тренировал азербайджанский Сабах. Поднял его с последнего до второго места в чемпионате. Мостовой - обычный балабол, к тому же не очень умный. Ни как тренер, ни как наставник он не добился нигде и ничего, но направо налево раздаёт идиотские советы и комментарии. СЭ себя унижает, постоянно публикуя его высеры.

    03.11.2025

  • Анжиецц

    Комплекс сверхполноценности при полном отсутствии мозгов - страшная вещь.

    03.11.2025

  • Деметрио

    Мостовой потерялся во времени, играл когда-то, там и остался.

    03.11.2025

  • Diman_madridista

    У Абаскаля все хорошо, а ты последнее пропиваешь, звезда европейских турнирных подвалов 90-х. Или уже у Романцева взаймы берешь?

    03.11.2025

  • ViktorDiktor®

    Аптека за углом:rofl:

    03.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Губерниев МСМК по гребле. Мостовой такого спортивного звания не имеет. Прошлое не имеет значения для настоящего. Губер, хоть и весьма хреновый, но при деле. Мостовой, мнящий себя великолепным, никому не нужен. Кто из них никто, а кто никак? Вопрос сугубо - для массовочки.

    03.11.2025

  • Saiga-спринтер

    За счет своего богатого профессионального спортивного опыта .. насквозь вижу дилетантсво некоего бывшего хорошего футболиста Мостового. Которому так и не дано понять, что болтание об своем прошлом ничего ему не дает в настоящем. И о том, что игровое прошлое ничего не значит в тренерской профессии. - За всё то время, что Мостовой жалуется об незамечании его великолепности, мог бы Саша и ту-же Малаховку осилить в студенческих аудиториях и стать настоящим тренером, а не несущим свою мантру ностальгическую, в виде ахинейки обиженного "гения".

    03.11.2025

  • Алексей Павлиди

    Так то Мусаев принял Сабах на предпоследнем месте и вывел команду в еврокубки. Оно понятно "пи.деть не мешки ворочать."

    03.11.2025

  • Gordon

    Это так, но Мостовой, хотя бы, в прошлом выдающимся игроком был, а Губерниев был никем, никем и остаётся.

    03.11.2025

  • Gordon

    А если отправить в Нижний Гвардиола или Анчелотти, они, конечно, первенство РПЛ выиграют)

    03.11.2025

  • Врн36

    Как тренер, Мусаев чемпион России. Шпилевский, пусть не самые сильные чемпионаты Казахстана и Кипра но выигрывал. А кто такой Мостовой как тренер, чтобы раздавать всем оценки

    03.11.2025

  • оппонент

    Смесь Нострадамуса с Кашпировским, царь прогрессирует в своём величии день ото дня.

    03.11.2025

  • m_16

    Не, он будет ссылаться на недостаток футбольных людей в руководстве клуба

    03.11.2025

  • AZ

    Когда услышал про попытку похищения Мостового, сначала подумал, что это Царь кого-то все таки достал)))

    03.11.2025

  • GRININ

    когда уже болтун покажет свой тренерский класс? У Месси, Роналду и многих известных игроков по несколько тренеров и никто из них не сказал, что тренер в команде не нужен. Этот болезный персонаж сам себя выставляет посмешищем,клоуном. Может подсидит кого в спартаке? На меньшее вроде бы не согласен.

    03.11.2025

  • Фирсыч

    Оказывается, главное для тренера правильно мяч останавливать! Это всё, что вынес Мостовой после года учёбы на тренера.

    03.11.2025

  • Солёный

    Назначьте его куда-нибудь. Только для того, чтобы он об...ся и замолчал ))))))))

    03.11.2025

  • AZ

    Если вы хотите кого-то проверить, например, Мостового, поставьте его в Пари НН. Через два месяца его уберут, и он может быть, заткнется хотя бы на время)))

    03.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    "...Если вы кого-то хотите проверить, например, Мусаева — поставьте его в «Пари НН»" А сам Мостовой пойдет в "Пари НН"? Ответ очевиден)))

    03.11.2025

  • Олег 70

    ЦАРЯ-НА ТРОН!!!

    03.11.2025

  • Джон Сильвер

    Мостовой и Губерниев - два персонажа,которые вызывают негативную реакцию большинства посетителей сайта СЭ.Оба достойны друг друга, читать о них противно,даже заголовки.

    03.11.2025

  • Mammut

    Может ему в зеркало посмотреть, увидет какой он клоун

    03.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Александр Мостовой
    Мурад Мусаев
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    Алексей Шпилевский
    Гильермо Абаскаль
