Мостовой — об Абаскале, Мусаеве и Шпилевском: «За счет своего богатейшего опыта вижу людей насквозь»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» заявил, что никто не уходил из «Спартака» обиженным. «За счет своего богатейшего опыта вижу людей насквозь. Я говорю правду, ничего не придумываю. Если вы кого-то хотите проверить, например Мусаева, поставьте его в «Пари НН». Его и уберут через 2-3 месяца. Его и убирали из других команд, где он работал. Нонсенс, что еще Шпилевского не убирают, хотя все антирекорды уже побиты. Конечно, бывают исключения — иной раз складывается. Но сколько уже тренеров уходило из «Спартака»? И никто не обижен, у всех поднятые носы. Тот же персонаж Абаскаль, у него по жизни все хорошо. Но можно увидеть, как он мяч останавливает, как бьет? Но это никому не нужно», — сказал Мостовой «СЭ». После 14 туров «Спартак» с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

mate Царь, он и в Африке царь. правду матку рубить. Гвардиола, Клопп, Слот, Семеоне потренируют Пари НН и через 3 месяца пока пока. Царь возьмет Пари НН, полгода будет рекламу делать. Мэтр придет на помощь. Спартаковцы придут вместе с ним. Полгода кассу соберет. Потом уйдет выше. Пари НН прикупить за деньги от рекламы крепких парней. Будет 10-12. норма. 04.11.2025

papacarl Спартак по Отстовому плачет. 04.11.2025

papacarl Отстового в Спартак!! 04.11.2025

Береги руку, Сеня! Во истину, некоторым "лучше жевать, чем говорить", и Мостовой из их числа. 04.11.2025

Пьер Наверняка, за эти бредни ещё и бабло получает! Дегенерат 04.11.2025

Федот 1:7 проигрывали Газзаев, Ярцев. Плохие тренеры? Чемпионы России! 04.11.2025

Симон Вирсаладзе Два месяца? Ой. Оптимистично )) 04.11.2025

Симон Вирсаладзе Мостовой, Вы б хотя бы имя на форуме сменили, слишком палитесь 04.11.2025

Симон Вирсаладзе У Анчелотти, в общем-то, был же пример в Эвертоне, после которого его даже списывать из топ-тренеров хотели. 04.11.2025

Симон Вирсаладзе А поставь твоего любимого борова в Пари НН? Он даже с крепким многомиллионным составом СМ в середине таблицы болтается, никого из топов обыграть не может. Ну и вообще, дорогой СЭ, пора уже другого фрика искать. От этого ничего нового мы уже не услышим, а старая пластинка уже утомила и скрипит всё сильнее. 04.11.2025

Пан Юзеф Не был Мостовой в прошлом выдающимся игроком. 03.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Дед Карло полюбасу выведет ПАРИ НН в финал Лиги Чемпионов! 03.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Как кто?! ЦАРЬ!!! 03.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР А Рабинер и Орлуша?! 03.11.2025

DemolisherAjax Если тебя самого поставят в Пари,так же уволят через 2 месяца,но ты туда не пойдешь,пи**еть ты только и умеешь :) А как до дела дойдет,в кусты сразу :):clown: 03.11.2025

spartsmen Мне тут МРТ понадобилось. К шурику можно записаться? 03.11.2025

mikeV и СЭ этим активно пользуется 03.11.2025

Ратислав Вроде не ребёнок, а не понимает, что СПОРТСМЕН и ТРЕНЕР - разные профессии! Далеко не всегда, хороший спортсмен может стать хорошим тренером. Другие качества нужны. Не только знание игры изнутри. 03.11.2025

J. P. «За счет своего богатейшего опыта вижу людей насквозь» ========== Мостовой скромно умолчал о самом важном: «За счет своего богатейшего опыта РАБОТЫ ТРЕНЕРОМ вижу людей насквозь» 03.11.2025

Кариока_двойка. Никто не рискнет. 03.11.2025

Кариока_двойка. Так похитителям если бы и платили, то только за то, что бы его не выпускали обратно. 03.11.2025

Кариока_двойка. Это точно. И если по началу Мостового было слушать забавно, то сейчас он просто бесит. 03.11.2025

Кариока_двойка. Мусаев чемпион, а Мостовой клоун. 03.11.2025

Sergey_Marcus Человек пол жизни сидит на печи. Зачем вы вообще его о чем-либо спрашиваете?! Фрик-шоу, типа? 03.11.2025

Илья858 Был звездой как футболист. Как тренер - пустое место 03.11.2025

Илья858 "Мусаев заявил, что решение об уходе было его личной инициативой, направленной на поиск новых возможностей для развития команды, хотя руководство «Сабаха» и пыталось уговорить его остаться в команде" А Мостовой кого и когда тренировал? 03.11.2025

Александр Мостовой Александр-звезда футбола! А вы, комментаторы мамкины-никто! 03.11.2025

Александр 1 февраля 2024 года Мурад Мусаев покинул пост главного тренера «Сабаха» после поражения в кубковом матче от «Карабаха» со счётом 1:7. 03.11.2025

Илья858 Там нечем понимать: ни мозгов, ни совести 03.11.2025

Илья858 Даже хотел спасибо сказать похитителям)) 03.11.2025

Илья858 Мусаев в 2021-2024 тренировал азербайджанский Сабах. Поднял его с последнего до второго места в чемпионате. Мостовой - обычный балабол, к тому же не очень умный. Ни как тренер, ни как наставник он не добился нигде и ничего, но направо налево раздаёт идиотские советы и комментарии. СЭ себя унижает, постоянно публикуя его высеры. 03.11.2025

Анжиецц Комплекс сверхполноценности при полном отсутствии мозгов - страшная вещь. 03.11.2025

Деметрио Мостовой потерялся во времени, играл когда-то, там и остался. 03.11.2025

Diman_madridista У Абаскаля все хорошо, а ты последнее пропиваешь, звезда европейских турнирных подвалов 90-х. Или уже у Романцева взаймы берешь? 03.11.2025

ViktorDiktor® Аптека за углом:rofl: 03.11.2025

Saiga-спринтер Губерниев МСМК по гребле. Мостовой такого спортивного звания не имеет. Прошлое не имеет значения для настоящего. Губер, хоть и весьма хреновый, но при деле. Мостовой, мнящий себя великолепным, никому не нужен. Кто из них никто, а кто никак? Вопрос сугубо - для массовочки. 03.11.2025

Saiga-спринтер За счет своего богатого профессионального спортивного опыта .. насквозь вижу дилетантсво некоего бывшего хорошего футболиста Мостового. Которому так и не дано понять, что болтание об своем прошлом ничего ему не дает в настоящем. И о том, что игровое прошлое ничего не значит в тренерской профессии. - За всё то время, что Мостовой жалуется об незамечании его великолепности, мог бы Саша и ту-же Малаховку осилить в студенческих аудиториях и стать настоящим тренером, а не несущим свою мантру ностальгическую, в виде ахинейки обиженного "гения". 03.11.2025

Алексей Павлиди Так то Мусаев принял Сабах на предпоследнем месте и вывел команду в еврокубки. Оно понятно "пи.деть не мешки ворочать." 03.11.2025

Gordon Это так, но Мостовой, хотя бы, в прошлом выдающимся игроком был, а Губерниев был никем, никем и остаётся. 03.11.2025

Gordon А если отправить в Нижний Гвардиола или Анчелотти, они, конечно, первенство РПЛ выиграют) 03.11.2025

Врн36 Как тренер, Мусаев чемпион России. Шпилевский, пусть не самые сильные чемпионаты Казахстана и Кипра но выигрывал. А кто такой Мостовой как тренер, чтобы раздавать всем оценки 03.11.2025

оппонент Смесь Нострадамуса с Кашпировским, царь прогрессирует в своём величии день ото дня. 03.11.2025

m_16 Не, он будет ссылаться на недостаток футбольных людей в руководстве клуба 03.11.2025

AZ Когда услышал про попытку похищения Мостового, сначала подумал, что это Царь кого-то все таки достал))) 03.11.2025

GRININ когда уже болтун покажет свой тренерский класс? У Месси, Роналду и многих известных игроков по несколько тренеров и никто из них не сказал, что тренер в команде не нужен. Этот болезный персонаж сам себя выставляет посмешищем,клоуном. Может подсидит кого в спартаке? На меньшее вроде бы не согласен. 03.11.2025

Фирсыч Оказывается, главное для тренера правильно мяч останавливать! Это всё, что вынес Мостовой после года учёбы на тренера. 03.11.2025

Солёный Назначьте его куда-нибудь. Только для того, чтобы он об...ся и замолчал )))))))) 03.11.2025

AZ Если вы хотите кого-то проверить, например, Мостового, поставьте его в Пари НН. Через два месяца его уберут, и он может быть, заткнется хотя бы на время))) 03.11.2025

С детства за Уралмаш! "...Если вы кого-то хотите проверить, например, Мусаева — поставьте его в «Пари НН»" А сам Мостовой пойдет в "Пари НН"? Ответ очевиден))) 03.11.2025

Олег 70 ЦАРЯ-НА ТРОН!!! 03.11.2025

Джон Сильвер Мостовой и Губерниев - два персонажа,которые вызывают негативную реакцию большинства посетителей сайта СЭ.Оба достойны друг друга, читать о них противно,даже заголовки. 03.11.2025