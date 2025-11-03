3 ноября, 14:35
Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» заявил, что никто не уходил из «Спартака» обиженным.
«За счет своего богатейшего опыта вижу людей насквозь. Я говорю правду, ничего не придумываю. Если вы кого-то хотите проверить, например Мусаева, поставьте его в «Пари НН». Его и уберут через 2-3 месяца. Его и убирали из других команд, где он работал. Нонсенс, что еще Шпилевского не убирают, хотя все антирекорды уже побиты. Конечно, бывают исключения — иной раз складывается. Но сколько уже тренеров уходило из «Спартака»? И никто не обижен, у всех поднятые носы. Тот же персонаж Абаскаль, у него по жизни все хорошо. Но можно увидеть, как он мяч останавливает, как бьет? Но это никому не нужно», — сказал Мостовой «СЭ».
После 14 туров «Спартак» с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Царь, он и в Африке царь. правду матку рубить. Гвардиола, Клопп, Слот, Семеоне потренируют Пари НН и через 3 месяца пока пока. Царь возьмет Пари НН, полгода будет рекламу делать. Мэтр придет на помощь. Спартаковцы придут вместе с ним. Полгода кассу соберет. Потом уйдет выше. Пари НН прикупить за деньги от рекламы крепких парней. Будет 10-12. норма.
04.11.2025
papacarl
Спартак по Отстовому плачет.
04.11.2025
papacarl
Отстового в Спартак!!
04.11.2025
Береги руку, Сеня!
Во истину, некоторым "лучше жевать, чем говорить", и Мостовой из их числа.
04.11.2025
Пьер
Наверняка, за эти бредни ещё и бабло получает! Дегенерат
04.11.2025
Федот
1:7 проигрывали Газзаев, Ярцев. Плохие тренеры? Чемпионы России!
04.11.2025
Симон Вирсаладзе
Два месяца? Ой. Оптимистично ))
04.11.2025
Симон Вирсаладзе
Мостовой, Вы б хотя бы имя на форуме сменили, слишком палитесь
04.11.2025
Симон Вирсаладзе
У Анчелотти, в общем-то, был же пример в Эвертоне, после которого его даже списывать из топ-тренеров хотели.
04.11.2025
Симон Вирсаладзе
А поставь твоего любимого борова в Пари НН? Он даже с крепким многомиллионным составом СМ в середине таблицы болтается, никого из топов обыграть не может. Ну и вообще, дорогой СЭ, пора уже другого фрика искать. От этого ничего нового мы уже не услышим, а старая пластинка уже утомила и скрипит всё сильнее.
04.11.2025
Пан Юзеф
Не был Мостовой в прошлом выдающимся игроком.
03.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Дед Карло полюбасу выведет ПАРИ НН в финал Лиги Чемпионов!
03.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Как кто?! ЦАРЬ!!!
03.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
А Рабинер и Орлуша?!
03.11.2025
DemolisherAjax
Если тебя самого поставят в Пари,так же уволят через 2 месяца,но ты туда не пойдешь,пи**еть ты только и умеешь :) А как до дела дойдет,в кусты сразу :):clown:
03.11.2025
spartsmen
Мне тут МРТ понадобилось. К шурику можно записаться?
03.11.2025
mikeV
и СЭ этим активно пользуется
03.11.2025
Ратислав
Вроде не ребёнок, а не понимает, что СПОРТСМЕН и ТРЕНЕР - разные профессии! Далеко не всегда, хороший спортсмен может стать хорошим тренером. Другие качества нужны. Не только знание игры изнутри.
03.11.2025
J. P.
«За счет своего богатейшего опыта вижу людей насквозь» ========== Мостовой скромно умолчал о самом важном: «За счет своего богатейшего опыта РАБОТЫ ТРЕНЕРОМ вижу людей насквозь»
03.11.2025
Кариока_двойка.
Никто не рискнет.
03.11.2025
Кариока_двойка.
Так похитителям если бы и платили, то только за то, что бы его не выпускали обратно.
03.11.2025
Кариока_двойка.
Это точно. И если по началу Мостового было слушать забавно, то сейчас он просто бесит.
03.11.2025
Кариока_двойка.
Мусаев чемпион, а Мостовой клоун.
03.11.2025
03.11.2025
Sergey_Marcus
Человек пол жизни сидит на печи. Зачем вы вообще его о чем-либо спрашиваете?! Фрик-шоу, типа?
03.11.2025
Илья858
Был звездой как футболист. Как тренер - пустое место
03.11.2025
Илья858
"Мусаев заявил, что решение об уходе было его личной инициативой, направленной на поиск новых возможностей для развития команды, хотя руководство «Сабаха» и пыталось уговорить его остаться в команде" А Мостовой кого и когда тренировал?
03.11.2025
Александр
Мостовой Александр-звезда футбола! А вы, комментаторы мамкины-никто!
03.11.2025
Александр
1 февраля 2024 года Мурад Мусаев покинул пост главного тренера «Сабаха» после поражения в кубковом матче от «Карабаха» со счётом 1:7.
03.11.2025
Илья858
Там нечем понимать: ни мозгов, ни совести
03.11.2025
Илья858
Даже хотел спасибо сказать похитителям))
03.11.2025
Илья858
Мусаев в 2021-2024 тренировал азербайджанский Сабах. Поднял его с последнего до второго места в чемпионате. Мостовой - обычный балабол, к тому же не очень умный. Ни как тренер, ни как наставник он не добился нигде и ничего, но направо налево раздаёт идиотские советы и комментарии. СЭ себя унижает, постоянно публикуя его высеры.
03.11.2025
Анжиецц
Комплекс сверхполноценности при полном отсутствии мозгов - страшная вещь.
03.11.2025
Деметрио
Мостовой потерялся во времени, играл когда-то, там и остался.
03.11.2025
Diman_madridista
У Абаскаля все хорошо, а ты последнее пропиваешь, звезда европейских турнирных подвалов 90-х. Или уже у Романцева взаймы берешь?
03.11.2025
ViktorDiktor®
Аптека за углом:rofl:
03.11.2025
Saiga-спринтер
Губерниев МСМК по гребле. Мостовой такого спортивного звания не имеет. Прошлое не имеет значения для настоящего. Губер, хоть и весьма хреновый, но при деле. Мостовой, мнящий себя великолепным, никому не нужен. Кто из них никто, а кто никак? Вопрос сугубо - для массовочки.
03.11.2025
Saiga-спринтер
За счет своего богатого профессионального спортивного опыта .. насквозь вижу дилетантсво некоего бывшего хорошего футболиста Мостового. Которому так и не дано понять, что болтание об своем прошлом ничего ему не дает в настоящем. И о том, что игровое прошлое ничего не значит в тренерской профессии. - За всё то время, что Мостовой жалуется об незамечании его великолепности, мог бы Саша и ту-же Малаховку осилить в студенческих аудиториях и стать настоящим тренером, а не несущим свою мантру ностальгическую, в виде ахинейки обиженного "гения".
03.11.2025
Алексей Павлиди
Так то Мусаев принял Сабах на предпоследнем месте и вывел команду в еврокубки. Оно понятно "пи.деть не мешки ворочать."
03.11.2025
Gordon
Это так, но Мостовой, хотя бы, в прошлом выдающимся игроком был, а Губерниев был никем, никем и остаётся.
03.11.2025
Gordon
А если отправить в Нижний Гвардиола или Анчелотти, они, конечно, первенство РПЛ выиграют)
03.11.2025
Врн36
Как тренер, Мусаев чемпион России. Шпилевский, пусть не самые сильные чемпионаты Казахстана и Кипра но выигрывал. А кто такой Мостовой как тренер, чтобы раздавать всем оценки
03.11.2025
оппонент
Смесь Нострадамуса с Кашпировским, царь прогрессирует в своём величии день ото дня.
03.11.2025
m_16
Не, он будет ссылаться на недостаток футбольных людей в руководстве клуба
03.11.2025
AZ
Когда услышал про попытку похищения Мостового, сначала подумал, что это Царь кого-то все таки достал)))
03.11.2025
GRININ
когда уже болтун покажет свой тренерский класс? У Месси, Роналду и многих известных игроков по несколько тренеров и никто из них не сказал, что тренер в команде не нужен. Этот болезный персонаж сам себя выставляет посмешищем,клоуном. Может подсидит кого в спартаке? На меньшее вроде бы не согласен.
03.11.2025
Фирсыч
Оказывается, главное для тренера правильно мяч останавливать! Это всё, что вынес Мостовой после года учёбы на тренера.
03.11.2025
Солёный
Назначьте его куда-нибудь. Только для того, чтобы он об...ся и замолчал ))))))))
03.11.2025
AZ
Если вы хотите кого-то проверить, например, Мостового, поставьте его в Пари НН. Через два месяца его уберут, и он может быть, заткнется хотя бы на время)))
03.11.2025
С детства за Уралмаш!
"...Если вы кого-то хотите проверить, например, Мусаева — поставьте его в «Пари НН»" А сам Мостовой пойдет в "Пари НН"? Ответ очевиден)))
03.11.2025
Олег 70
ЦАРЯ-НА ТРОН!!!
03.11.2025
Джон Сильвер
Мостовой и Губерниев - два персонажа,которые вызывают негативную реакцию большинства посетителей сайта СЭ.Оба достойны друг друга, читать о них противно,даже заголовки.
03.11.2025
Mammut
Может ему в зеркало посмотреть, увидет какой он клоун
03.11.2025