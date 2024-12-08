Мостовой — о «Спартаке»: «В Лиге чемпионов обязательно кого-нибудь хлопнули бы»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в ркомментарии «СЭ» предположил, как красно-белые могли бы сыграть в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Однозначно потрепали бы нервы. Тем более если играть дома, при своих болельщиках. Идет кураж такой, обязательно кого-нибудь хлопнули бы!

Я уже тысячу раз повторял: «А что, там, в Лиге чемпионов, другие правила?». Там те же правила, тот же мяч и ворота. Просто с плей-офф начинают играть самые богатые клубы, а в группах играют команды, которые можно обыгрывать как угодно. Тем более сейчас, при новой системе: ты смотришь в таблицу и не понимаешь кто, где и чего», — сказал Мостовой «СЭ».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Александр Абустин