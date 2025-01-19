Мостовой: «Отъезд Станковича со сборов не повлияет на подготовку «Спартака»

Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович покинул сборы команды по семейным обстоятельствам.

«В плане футбола ничего не будет. Есть же тренерский штаб, человек 10, а может, и больше. Ничего страшного, команда же тренируется, футболисты так же готовятся. Тем более полтора месяца до старта чемпионата — это не влияет. Это очень частая история. Главное, чтобы у него там все было нормально в семье», — сказал Мостовой Metaratings.ru.

Первый зимний сбор «Спартака» проходит в турецком Белеке. На нем команда проведет матч с новороссийским «Черноморцем» (20 января в закрытом режиме).

Второй сбор пройдет в ОАЭ.