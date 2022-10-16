Мостовой считает, что первый гол ЦСКА в ворота «Спартака» был засчитан по правилам

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что первый гол ЦСКА в матче 13-го тура РПЛ против красно-белых (2:2) был засчитан по правилам.

«Я перед игрой говорил, что будет ничья. Думал, что сыграют 1:1, но вышло 2:2. Равные команды, первый тайм за ЦСКА, второй за «Спартаком». Было очень много спорных моментов в первом тайме, но у судьи есть ВАР. Первый гол ЦСКА отменять не должны были — ничего там такого не было. Арбитр засчитал его по правилам», — приводит Metaratings слова Мостового.

«Спартак» после 13 туров чемпионата России-2022/23 занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками.