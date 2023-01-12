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Сегодня, 20:15

Мостовой считает, что Пиняев может сесть на замену из-за конкуренции с легионерами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, кто из футболистов РПЛ способен на прогресс во второй половине сезона, и оценил перспективы Сергея Пиняева в «Локомотиве».

«Трудно сказать, кто может выстрелить во вторую половину РПЛ. Если говорить про Сычевого, то он ушел в команду примерно такого же уровня, как «Оренбург». Если Владимир будет также играть в Самаре, то будет отлично. Пиняев будет раскрываться в «Локомотиве», у него вся еще футбольная жизнь впереди, он правильно сделал, что ушел. Есть вероятность, что Сергей сядет на замену у «железнодорожников» из-за конкуренции с легионерами. Но говорят, что иностранцы из «Локомотива» хотят уйти, и тогда он будет играть. Вообще, и Глушенков, и Пиняев хорошие футболисты. Если у Сергея будет светлая голова, то он может выйти на отличный уровень, ведь природа наградила его талантом», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

18-летний Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» 28 декабря, они подписали контракты с клубом на 4 года. В самарском клубе он провел 45 матчей, забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-est-veroyatnost-chto-pinyaev-syadet-na-zamenu-u-lokomotiva-iz-za-konkurencii-s-legionerami-219400/
Александр Мостовой
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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