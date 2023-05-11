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Сегодня, 20:17

Мостовой считает, что Писарский попал не в свою команду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации Владимира Писарского.

«Даже не знаю, что с ним произошло, ведь в первой части действительно много забивал, помогал «Оренбургу». Такое часто бывает, когда после перехода в другой клуб что-то не получается. Можно предположить, что Писарский попал не в свою команду, такое тоже происходит. Нужно быть внутри «Крыльев», чтобы до конца понять, что и как с ним происходит. Звездная болезнь? Вполне возможно, местами это прослеживается у него», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После перехода из «Оренбурга» в «Крылья Советов» 27-летний нападающий не забил ни одного мяча в РПЛ. При этом в первой половине сезона в прежнем клубе он смог забить 14 мячей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-vozmozhno-pisarskij-popal-ne-v-svoyu-komandu-no-i-zvezdnaya-bolezn-u-nego-proslezhivaetsya/
Александр Мостовой
Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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