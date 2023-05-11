Мостовой считает, что Писарский попал не в свою команду

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации Владимира Писарского.

«Даже не знаю, что с ним произошло, ведь в первой части действительно много забивал, помогал «Оренбургу». Такое часто бывает, когда после перехода в другой клуб что-то не получается. Можно предположить, что Писарский попал не в свою команду, такое тоже происходит. Нужно быть внутри «Крыльев», чтобы до конца понять, что и как с ним происходит. Звездная болезнь? Вполне возможно, местами это прослеживается у него», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После перехода из «Оренбурга» в «Крылья Советов» 27-летний нападающий не забил ни одного мяча в РПЛ. При этом в первой половине сезона в прежнем клубе он смог забить 14 мячей.