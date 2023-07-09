Мостовой: «Полузащита «Зенита» сильнее, чем у «Спартака», даже с учетом возможного прихода Медины»

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о трансферной политике московской команды в это межсезонье.
— Пишут, что после перехода Медины «Спартак» больше не будет укреплять полузащиту.
— У команды полный набор по количеству игроков в линии полузащиты, — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.
— А по качеству?
— Здесь все просто на данный момент. Для чего «Спартаку» усиливать состав? Для борьбы с «Зенитом» за чемпионство, верно? А линия полузащиты питерцев сейчас выглядит сильнее даже с учетом возможного прихода Медины.
По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ.