Мостовой: «Полузащита «Зенита» сильнее, чем у «Спартака», даже с учетом возможного прихода Медины»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о трансферной политике московской команды в это межсезонье.

— Пишут, что после перехода Медины «Спартак» больше не будет укреплять полузащиту.

— У команды полный набор по количеству игроков в линии полузащиты, — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

— А по качеству?

— Здесь все просто на данный момент. Для чего «Спартаку» усиливать состав? Для борьбы с «Зенитом» за чемпионство, верно? А линия полузащиты питерцев сейчас выглядит сильнее даже с учетом возможного прихода Медины.

По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ.