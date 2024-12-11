Мостовой считает, что при Гончаренко в «Пари НН» ничего не поменялось

Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой оценил перспективы Виктора Гончаренко войти с «Пари НН» в топ-10 РПЛ.

«До Гончаренко «Пари НН» находился на том же месте — разницы никакой нет. И до конца чемпионата эта команда будет биться за выживание. Какой-то вывод по работе Гончаренко сделать трудно, потому что особо ничего и не поменялось.

Сможет ли Гончаренко исправить ситуацию после зимней паузы? Играет-то не тренер, а футболисты. Что бы Виктор Михайлович не делал, сколько бы не кричал. Поставьте Гвардиолу в «Шеффилд», он станет с ними чемпионом? Нет, конечно — ответ простой. Тут неважно, Гончаренко или нет — эта команда так и будет болтаться внизу», — сказал Мостовой Legalbet.by

Гончаренко возглавил «Пари НН» в октябре 2024 года. Контракт 47-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2024 года.