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Сегодня, 01:57

Мостовой: «Российский футбол не движется вперед»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной Александр Мостовой считает, что российский футбол не движется вперед.

«У нас сейчас на всю страну один только Головин играет на приличном европейском уровне. Раньше можно было называть по несколько фамилий, но с каждым поколением хороших игроков все меньше и меньше.

Российский футбол не движется вперед. Если бы наши клубы играли сейчас в еврокубках, нас бы там опять разгромили. Как и в последние несколько лет. Просто сейчас не играем там, поэтому никто не говорит, что уровень просел», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-rossijskij-futbol-ne-dvizhetsya-vpered-v-evrokubkah-nas-by-opyat-razgromili/
Александр Мостовой
Футбол
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