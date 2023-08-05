Мостовой считает, что счет в матче «Рубин» — «Спартак» не будет крупным

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче красно-белых с «Рубином» в 3-м туре РПЛ.

«Не думаю, что счет будет крупным, потому что «Рубин» будет играть в пять-семь защитников и надеяться на какую-то контратаку.

Забьет ли Бонгонда? Я же не экстрасенс. Когда его купили, никто о нем ничего не знал. А я немного навел справки, он же и в «Сельте» и в «Кадисе» был. Обычный футболист из «Кадиса», а пришел в РПЛ и в первых трех турах наравне с Промесом», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Матч в Казани пройдет 5 августа и начнется в 17.30 мск.