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Сегодня, 13:17

Мостовой считает, что счет в матче «Рубин» — «Спартак» не будет крупным

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче красно-белых с «Рубином» в 3-м туре РПЛ.

«Не думаю, что счет будет крупным, потому что «Рубин» будет играть в пять-семь защитников и надеяться на какую-то контратаку.

Забьет ли Бонгонда? Я же не экстрасенс. Когда его купили, никто о нем ничего не знал. А я немного навел справки, он же и в «Сельте» и в «Кадисе» был. Обычный футболист из «Кадиса», а пришел в РПЛ и в первых трех турах наравне с Промесом», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Матч в Казани пройдет 5 августа и начнется в 17.30 мск.

Источник: Metaratings.ru
Александр Мостовой
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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