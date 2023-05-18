Мостовой считает, что серебряный призер РПЛ определится в матче «Спартак» — ЦСКА

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о гонке за серебряную медаль чемпионата России в сезоне-2022/23.

«Борьба за серебряную медаль еще на закончилась. По очкам еще все возможно. У ЦСКА впереди матчи со «Спартаком» и «Ростовом». Какая из эти трех команд больше претендует на серебро чемпионата? Нужно дождаться матча «Спартак» — ЦСКА. Если выиграют красно-белые, все поменяется. Если же ЦСКА победит, то тогда уже армейцы будут вторыми по итогам сезона», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на 4-й строчке.

21 мая «Спартак» сыграет с армейцами на «Открытие Банк Арена». Начало матча — в 16.30 по московскому времени.