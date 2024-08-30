Мостовой: «Трансфер Соболева — как в той песне: «За деньги — да»

Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» оценил трансфер нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми подписан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Ориентировочная сумма перехода — 10 миллионов евро.

«Когда был подписан этот парень, Лусиано Гонду из Аргентины, я думал, что все: Соболева в «Зените» не будет. Потому что ну куда еще? Есть Касьерра, Сергеев, и вот Лусиано Гонду. Но можно сказать, что все закончилось тем, с чего и начиналось: Соболев хотел уйти в «Зенит». В общем, я его понимаю, ведь «Зенит» — эта та команда, которая каждый год что-нибудь выигрывает», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой также поделился мнением о том, какой фактор был решающим в данном трансфере.

«Как я уже говорил, сейчас не обращают внимания на майку, герб и эмблему. Сейчас все решают деньги, прямо как в той песне: «За деньги да». Поэтому для меня в этом переходе все нормально. Другое дело в том, что сейчас встает вопрос: а будет ли он играть? Он же это понимает, и наверняка задает себе этот вопрос. Просто если посмотреть, то в «Зените» многие получают удовольствие от того, что не играют. Они сильно не расстраиваются, хотя играют по одной игре за сезон, но все равно довольны. Но теперь будет еще более интересно посмотреть на нападение «Зенита», — добавил Мостовой.

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Вместе с московской командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.

Денис Сафронов